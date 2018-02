Six Mondiaux de hockey junior au Canada d’ici 2032?

La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) aurait déjà identifié les pays qui accueilleront le Championnat mondial de hockey junior d’ici 2032 et le Canada obtiendrait ce privilège à six occasions.

Selon ce qu’a indiqué le compte Twitter du réseau TSN mardi, les tournois de 2021, 2024, 2026, 2029 et 2032 auront lieu en sol canadien, en plus du prochain prévu à Vancouver et Victoria à compter de la fin décembre.

L’élite mondiale du hockey junior se donnerait rendez-vous en République tchèque en 2020 et 2028. La Russie (2023 et 2031), les États-Unis (2025 et 2030), la Suède (2022) et la Finlande (2027) auraient aussi le mandat d’organiser la compétition au cours des années à venir. Cependant, aucune ville n'a été évoquée à ce sujet par la source en question.

La dernière présentation, celle de 2018, a eu lieu à Buffalo, dans l’État de New York. En 2015 et 2017, Montréal et Toronto ont reçu conjointement les meilleurs joueurs juniors de la planète.