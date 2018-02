Seattle: la demande pour une équipe est complétée

La mairesse de Seattle, Jenny Durkan, a confirmé mardi que la demande pour une équipe d'expansion de la Ligue nationale de hockey avait été complétée.

Le groupe Oak View, qui pilote le projet, a donné tous les documents nécessaires au circuit Bettman ainsi qu'un montant de 10 millions $.

Le bureau des gouverneurs de la LNH avait autorisé le groupe à entamer le processus menant à une demande d’expansion en décembre dernier.

Quelques jours auparavant, le conseil de ville avait approuvé à 7 contre 1 un plan de réaménagement de 600 millions $ du KeyArena, ancien domicile des SuperSonics de la NBA, afin qu’il soit notamment capable d’accueillir une future équipe de la LNH.

