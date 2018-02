Olympiques: Kim Boutin remporte le bronze au 500 mètres

La Québécoise Kim Boutin a remporté la médaille de bronze l'épreuve du 500 mètres en patinage de vitesse courte piste, mardi, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, tandis que Marianne St-Gelais a été disqualifiée en quart de finale.

Disputant la première finale A olympique de sa carrière, Boutin a eu la main heureuse, car elle a fini quatrième sur cinq patineuses, mais la Sud-Coréenne Choi Minjeong a été disqualifiée pour avoir causé une chute.

La patineuse de Sherbrooke a remis un chrono de 43,881 s. L’Italienne Arianna Fontana (42,569) l’a emporté, devant la Néerlandaise Yara Van Kerkhof (43,256).

Ce podium québécois a mis un baume sur la plaie de St-Gelais, pénalisée plus tôt dans la journée. Lors du deuxième départ d’une course quart de finale, après un faux départ, elle a semblé donner un coup de coude à la Néerlandaise Yara Van Kerkhof, qui a chuté. La course a été arrêtée et la médaillée d’argent des Jeux de Vancouver sur cette distance a été disqualifiée.

Pendant ce temps, Boutin a terminé deuxième de sa vague malgré une chute à la ligne d’arrivée. Elle a remis un temps de 42,789, soit le deuxième meilleur des patineuses ayant accédé au tour suivant.

Puis, elle a joué de chance en demi-finale et a obtenu le bénéfice du doute des officiels sur une séquence ayant entraîné la chute de la Chinoise Qu Chunyu. Même si elle a fini troisième de sa course derrière Van Kerkhof et Elise Christie, du Royaume-Uni, la Québécoise a accédé à la finale.