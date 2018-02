Olympiques: l'or pour le Canada en curling mixte

Le duo canadien de Kaitlyn Lawes et de John Morris a remporté la médaille d'or au tournoi de curling mixte des Jeux olympiques de Pyeongchang, mardi.

Les champions ont défait en finale les Suisses Jenny Perret et Martin Rios au compte de 10-3 en six bouts. Ils ont ainsi obtenu leur deuxième titre olympique en carrière. Lawes avait décroché l’or en équipe à Sotchi en 2014, alors que Morris avait mis la main sur la première place à Vancouver quatre ans plus tôt chez les hommes en évoluant aux côtés de Kevin Martin.

Lawes et Morris ont brisé une égalité de 2-2 avec quatre points à la troisième reprise, inscrivant également deux points lors des cinquième et sixième bouts.

Les Manitobains avaient battu leurs adversaires helvétiques 7-2 au tour préliminaire. Après avoir échappé leur première rencontre du tournoi 9-6 face à la Norvège, ils ont gagné tous leurs autres matchs, finissant avec une fiche de 8-1. De plus, ils ont dominé l’ennemi par un pointage cumulatif de 64-24.

Par ailleurs, la formation des Athlètes olympiques de Russie avait mérité le bronze en disposant de la Norvège par la marque de 8-4.