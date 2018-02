Il y a environ 2500 membres des médias présents aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Et leurs mandats varient selon le type de média et l'angle recherché.

Nos collègues Paul Rivard, journaliste, et Jean-René Fortin, caméraman, nous ont préparé ce reportage montrant une journée-type, entre 9h00 et 17h00, entre mer et montagne.

À voir dans la vidéo ci-dessus.