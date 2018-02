Olympiques: Charles Hamelin et Samuel Girard continuent leur chemin au 1000 m

Les Québécois Samuel Girard et Charles Hamelin ont accédé aux quarts de finale de l'épreuve du 1000 mètres en patinage de vitesse courte piste, mardi, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Hamelin a facilement passé au tour suivant, réalisant un record olympique. Il a dépassé le Chinois Wu Dajing pour conclure avec un chrono de 1:23,407.

De son côté, Samuel Girard a assuré sa place en quart de finale en demeurant à l’avant pendant pratiquement toute sa course et a conservé un temps de 1:23,894. Pour sa part, Charle Cournoyer a fini troisième de sa vague et a été éliminé.

Hamelin compte quatre médailles olympiques à son actif, dont trois d'or.

Les quarts de finale auront lieu le 17 février.

Le relais canadien passe en finale

Le relais masculin canadien a accédé à la finale en prenant la deuxième position de sa vague.

Avec un virage à faire à la course de demi-finale, le Québécois Samuel Girard a été victime d'une chute en raison du dépassement audacieux du Néerlandais Sjinkie Knegt. Girard a frappé violemment contre le mur.

Les arbitres ont ensuite pris la décision de disqualifier les Pays-Bas, propulsant les Canadiens en finale.

Ce sont les Chinois qui avaient remporté cette vague de demi-finale en établissant un record olympique en 6:36,605 min.

La Corée du Sud et la Hongrie ont également assuré leur qualification. La Corée du Sud a d'ailleurs abaissé le record olympique que la Chine venait tout juste de réaliser, en 6:34,510.