Olympiques: Alex Gough rafle le bronze en luge

La Canadienne Alex Gough a remporté la médaille de bronze à l'épreuve de luge féminine, mardi, aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

La représentante de l’unifolié a ainsi permis à son pays de grimper pour la première fois sur le podium dans le cadre d’une compétition individuelle de cette discipline aux Jeux.

L’Allemande Natalie Geisenberger a triomphé avec un chrono total de 3 min 05,232 s, devançant sa compatriote Dajana Eitberger (3:05,599). Gough, 30 ans, a terminé avec un temps de 3:05,644.

Chez les autres Canadiennes, Kimberley McRae (3:05,878) a fini cinquième, ayant gagné un rang au cours de la quatrième et dernière descente. Brooke Apshkrum (3:07,561) a pris le 13e échelon.

Quatre ans auparavant, Gough avait conclu en quatrième place à cet événement à Sotchi et au même rang au relais mixte par équipes, en compagnie de Sam Edney, Tristan Walker et Justin Snith. En 2006, à Turin, elle s’était contentée du 20e échelon en luge individuelle et du 18e à Vancouver 2010.