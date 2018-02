Liverpool s'attend à un FC Porto «très expérimenté»

Si Liverpool croit en ses chances d'atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions, le club anglais, désormais sans Coutinho, craint un FC Porto «très expérimenté» mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

«Nous devons vraiment être exceptionnellement bons demain car les joueurs du FC Porto sont très expérimentés» a déclaré l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp.

Le coach allemand des Reds, actuels troisièmes de Premier League, considère qu'il est possible de faire un résultat au Portugal, même si «personne ne veut jouer le FC Porto» qu'il voit «bien organisé».

Avec six buts en phase de groupes, Roberto Firmino est le deuxième meilleur buteur de cette édition 2017-2018 de la C1 derrière le Portugais Cristiano Ronaldo. Le Brésilien de 26 ans imagine également un collectif portugais rodé aux échéances européennes.

«Porto est une excellente équipe avec une grande tradition en Ligue des champions, ça va être un match très difficile où il faudra donner le meilleur», a estimé l'attaquant des Reds.

Leaders toujours invaincus du championnat portugais, les Dragons n'ont jamais gagné face à Liverpool en quatre confrontations (2 nuls, 2 défaites).

Pour sa part le défenseur de la formation portugaise Ivan Marcano, tout juste revenu de blessure, considère que l'expérience des joueurs et le passé entre les deux clubs n'entreront pas en compte pour décider du sort de la rencontre.

«Je n'aime pas les statistiques et les précédents, ce qui fait la différence c'est la motivation pour passer en quarts de finale», a estimé le stoppeur espagnol.

«Réalistes et pragmatiques»

Interrogé sur le pouvoir offensif des Reds, auteurs de 94 buts cette saison toutes compétitions confondues, l'entraîneur du FC Porto Sergio Conceicao mise sur sa défense pour contrarier les plans du club anglais.

«Notre capacité défensive est importante, si on ne prend pas de buts nous sommes plus proches de la victoire. On doit être réalistes et pragmatiques», a jugé l'ancien coach du FC Nantes.

L'ancien international portugais souhaite surtout exploiter les moments du match où Liverpool «sera plus fragile», réfutant au passage un effectif des Reds moins impressionnant sans le Brésilien Philippe Coutinho, parti pour le FC Barcelone au mercato d'hiver.

«Même sans Coutinho, ils continuent de gagner, c'est toujours une super équipe !», a lancé Conceiçao. De son côté son compatriote et ancien coéquipier Roberto Firmino pense également que le réservoir de joueurs de Liverpool offre «des joueurs de qualité pour remplacer Coutinho».