Chris Kreider a eu la frousse

Chris Kreider s’approche d’un retour au jeu avec les Rangers de New York : cela pourrait se produire aussi tôt cette saison, selon ce qu’a déclaré l’attaquant au New York Post, mardi. Il pourrait même rejoindre l'équipe à l'entraînement dès mercredi.

Dans un autre monde, Kreider aurait pu rater le reste de la saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), voire mettre fin à sa carrière. L’intense joueur américain a dévoilé les détails perturbants d’une opération au thorax subie au tournant de l’année pour retirer un caillot de sang.

L’ailier de 26 ans avait toujours eu une bosse d’un côté de sa poitrine, depuis sa jeunesse, mais n’avait jamais ressenti autre chose que des douleurs occasionnelles à cause d’une déformation aux côtes.

«Quand nous sommes revenus de la pause des Fêtes, je me suis réveillé le matin d’un match contre (les Capitals de) Washington et mon bras était engourdi, a raconté Kreider. Je me suis dit que j’avais peut-être dormi dessus. Mais après la première période, mon bras avait enflé jusqu’à deux fois sa taille.

«Les médecins ont regardé et vu que la circulation avait complètement cessé et m’ont envoyé tout de suite à l’hôpital», a-t-il poursuivi sur son séjour au Hospital for Special Surgery de New York.

«J’ai dit au chirurgien : "Je déteste vraiment dire ceci, mais je me fous de savoir si je peux jouer au hockey cette année; faites juste me dire que je vais être en santé." C’est tout ce qui m’importait. On entend parler de gens qui ont des embolies pulmonaires dont les vies changent pour toujours.»

Kreider, qui ne sait pas encore exactement quand il reviendra au jeu, se considère donc «chanceux d’être en santé à nouveau», mais se réjouit tout de même à l’idée de reprendre le collier dès cette saison. L’attaquant a reçu le feu vert des médecins pour cesser l’usage d’anticoagulants.

Le choix de premier tour des Rangers au repêchage de la LNH en 2009 totalisait 11 buts et 22 points en 37 matchs avant l’incident.