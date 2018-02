LCF: Nick Shortill demeure à Hamilton

Les Tiger-Cats de Hamilton ont accordé un nouveau contrat de deux ans au secondeur Nick Shortill, mardi avant-midi, peu avant l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football (LCF).

L’ancien des Alouettes de Montréal a disputé 10 matchs avec la formation ontarienne en 2017, réalisant sept plaqués en défensive et 14 autres au sein des unités spéciales. L’athlète de 6 pi et 2 po et 227 lb a stoppé l’adversaire 72 fois, dont 29 du côté défensif, en 45 joutes en carrière.

Le produit des Marauders de l’Université McMaster a été acquis des Moineaux par Hamilton en février 2017.

Autres retours

Ailleurs dans la LCF, les Argonauts de Toronto ont consenti une entente d’un an au demi de coin Johnny Sears fils. Ce dernier a amorcé sept rencontres pour le club de la Ville Reine l’an passé, effectuant 28 plaqués. Le Californien a réussi un sac du quart et provoqué un échappé, ainsi qu’une interception.

Sears fils est un ex-joueur des Tiger-Cats et des Blue Bombers de Winnipeg. En 45 affrontements précédant sa venue à Toronto, il a totalisé 158 plaqués en défense.

Du côté des Stampeders de Calgary, Roy Finch sera de retour. En 2017, il a été nommé le meilleur joueur des unités spéciales de la LCF, récoltant 1200 verges sur les retours de dégagement et 696 autres sur les courses suivant les bottés d’envoi. Chez les Roughriders de la Saskatchewan, le joueur de ligne offensive Dan Clark a accepté une prolongation contractuelle de deux ans.