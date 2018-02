Lanceurs et receveurs des Blue Jays de retour au boulot

Le camp d’entraînement des Blue Jays de Toronto s’ouvre officiellement ce mercredi, à Dunedin en Floride, avec l’arrivée des lanceurs et des receveurs.

Si la présente formation des Jays ressemble passablement à celle de l’an dernier, les joueurs sont remplis d’espoir, comme c’est le cas chez la plupart des équipes à cette période de l’année. Les Blue Jays ont cependant une raison supplémentaire de se montrer optimistes avec le retour en forme du partant Aaron Sanchez. Celui-ci pourrait aider l’équipe à se qualifier pour les éliminatoires ou, du moins, à améliorer la fiche de 76-86 obtenue en 2017.

«Quand il n’est pas là, c’est un gros trou dans la formation, a estimé le gérant John Gibbons, tel que cité par le site web du baseball majeur. On a essayé de combler sa perte de différentes façons l’an dernier et on n’a pas vraiment réussi. Je lui ai parlé à quelques reprises dernièrement et il se sent bien.»

La saison dernière, Sanchez a été limité à huit départs, ennuyé principalement par une blessure au majeur de sa main droite. Son retour redonnera un peu de lustre à la rotation de partants, qui devrait être complété par Marcus Stroman, J.A. Happ, Marco Estrada et possiblement Joe Biagini.

À sa première campagne complète comme partant en 2016, Sanchez avait maintenu une fiche de 15-2 et une étincelante moyenne de points mérités de 3,00.

Donaldson coche présent

Évidemment, les succès des Jays ne reposeront pas sur un seul joueur. À l’attaque, le club torontois comptera sur les bons services de Josh Donaldson, qui a évité l’arbitrage en acceptant un contrat d’un an pour 23 millions $. Justin Smoak, qui a mené le club avec 38 circuits en 2017, sera aussi de retour.

Les principaux changements sont importants au champ extérieur. Le départ de Jose Bautista a ainsi été comblé par l’arrivée de Curtis Granderson et de Randal Grichuk. Ceux-ci débarqueront à Dunedin lundi, au plus tard, comme les autres joueurs de position.

Parmi les espoirs des Jays, Vladimir Guerrero fils est encore trop jeune, à 18 ans, pour espérer percer la formation. Chez les autres joueurs de moins de 25 ans, il sera intéressant de surveiller pendant le calendrier préparatoire le voltigeur Anthony Alford, le joueur d’avant-champ cubain Lourdes Gurriel, le joueur de premier but Rowdy Tellez et le receveur Danny Jansen.

Martin au troisième but?

Derrière le marbre, le Québécois Russell Martin demeure évidemment le principal élément des Blue Jays. Il ne faudrait toutefois pas s’étonner de le voir être utilisé sporadiquement à l’avant-champ pendant la saison.

En 2017, Martin a évolué au troisième coussin lors de 10 parties différentes, ne commettant d’ailleurs aucune erreur. Il y a toutefois lieu de préciser que Martin a pu jouer au troisième but en raison notamment de l’absence de Donaldson, qui a été ennuyé par une blessure au mollet droit. Luke Maile est présentement le deuxième receveur de l’équipe, malgré un coup de bâton déficient. Comme Jansen, le jeune receveur Reese McGuire, 22 ans, figure aussi sur la liste des 40 joueurs de l’équipe.

Deux matchs à Montréal

Le premier match présaison des Blue Jays est prévu le vendredi 23 février, à Dunedin, contre les Phillies de Philadelphie. Les deux dernières parties préparatoires de la formation torontoise sont prévues au Stade olympique, à Montréal, le lundi 26 mars et le mardi 27 mars face aux Cardinals de St. Louis.

La saison commencera par ailleurs le jeudi 29 mars, à Toronto, alors que les puissants Yankees de New York seront de passage au Rogers Centre. Le numéro 32 de l'ancien lanceur Roy Halladay sera retiré.