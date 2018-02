GYM : un jab contre le cancer du sein

Groupe Yvon Michel (GYM) a récidivé pour une deuxième année de suite en remettant des fonds aux profits de la Fondation du cancer du sein du Québec. La somme amassée cette année est de 42 733$.

«Je tiens à remercier tous les participants du tirage et de l'encan du temps des Fêtes, a souligné Yvon Michel. Et plus particulièrement à Stéphanie Drolet qui en fût la maîtresse d'oeuvre.»

Le chèque a été présenté à Mme Nathalie Tremblay, présidente et directrice générale de la fondation, lors de la conférence de presse organisée au Casino de Montréal en vue des prochains galas de GYM.