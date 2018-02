Gabriela Dabrowski et Jelena Ostapenko gagnent en double

La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire lettone Jelena Ostapenko ont vaincu l’Américaine Nicole Melichar et la Tchèque Kveta Peschke en trois manches de 4-6, 6-1 et 10-8, mardi à Doha, dans un match de premier tour en double à l’Open du Qatar.

Détentrice du 11e rang mondial de la spécialité, Dabrowski a savouré la victoire en 1 h 14 min aux côtés de la sixième raquette de la WTA en simple et de la 55e en double.

Les gagnantes ont dominé 60-56 au chapitre des points remportés et réalisé quatre bris en sept occasions, alors que leurs rivales ont pris leur service trois fois en six tentatives.

Au tour suivant, Ostapenko et sa coéquipière affronteront les troisièmes têtes de série, soit les Tchèques Lucie Safarova et Barbora Strycova.