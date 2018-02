Deux médailles distinctes pour Mikaël Kingsbury

Publié aujourd'hui à 08h50

De voir Mikaël Kingsbury descendre la piste à une allure folle avec tellement de souplesse et de maîtrise de son talent, je l’imaginais sans casque les cheveux volants au vent. C’était tout comme le démon blond, Guy Lafleur.

Une fois qu’il avait terminé sa course; j’écoutais attentivement ses commentaires. Tout en dégustant un verre de lait et un petit gâteau «Joe Louis» après avoir mangé une frite de «Chez Ma tante», je me suis mis à rêver.

Pour ceux qui croient en la réincarnation après le mort, Mikaël Kingsbury est un Gary Carter. Un sourire charmant pour les femmes, mais en même temps si chaleureux. Un respect pour les gens qui l’ont aidé sans oublier les membres de sa famille lorsqu’il est allé les serrer dans ses bras après avoir remporté sa victoire.

La mémoire nous joue des tours à l’occasion. Ce qui est assez unique par contre, c’est qu’on aille la chance que les gens nous permettent de revivre des moments qu’on avait oubliés.

À ma grande surprise, il y a quelques années, je discutais de baseball avec Mikaël Kingsbury. Il me soulignait sa passion pour le baseball lorsqu’il était jeune. Dernièrement, avant qu’il quitte pour les Jeux olympiques, on a discuté de sa carrière de joueur de baseball. Il me confiait qu’un de ses beaux moments de sa jeunesse, c’est lorsque je lui avais remis une médaille pour sa performance dans le cadre d’un tournoi de baseball.

À compter d’aujourd’hui, sa médaille d’or olympique aura sa place d’honneur bien méritée, tout près de sa médaille de baseball.

Sans aucun doute, le sourire de Gary Carter est réincarné dans celui de Mikaël Kingsbury.

Les Cubs ne sont pas meilleurs!

Yu Darvish était l’un des joueurs autonomes les plus convoités. Son nom était fréquemment mentionné dans les rumeurs. Finalement, il a signé un contrat de 6 ans de 126 M $ avec les Cubs.

Lors de ses trois dernières saisons, Darvish a maintenu des fiches de 10-7, 7-5 et 10-12, dont 4-3 avec les Dodgers l’an dernier. En Série mondiale contre les Astros, il a subi deux défaites en seulement 3,1 manches lancées.

Les Cubs n’ont pas retenu les services de Jake Arrieta, malgré le fait qu’il ait connu des saisons de 22-6 18-8 et 14-10 et une fiche de 2-0 en Série mondiale.

Yu Darvish est souvent considéré comme l’un des meilleurs lanceurs du baseball, mais à bien y penser c’est loin de la réalité.

J’oserais même dire que la rotation partante des Cubs avec Yu Darvish est inférieure à celle de l’an dernier.