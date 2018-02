Carson Branstine commence bien

La Canadienne Carson Branstine a remporté son match de premier tour au tournoi ITF d’Antalya, en Turquie, défaisant l’Indienne Riya Bhatia en trois manches de 5-7, 7-6 (4) et 6-4, mardi.

Issue des qualifications, la 993e raquette mondiale a eu besoin de plus de trois heures pour venir à bout de la détentrice du 609e rang de la WTA. La gagnante a dominé 5-2 au chapitre des as et 116-112 pour le total de points enlevés.

Au prochain tour, Branstine affrontera la Roumaine Raluca Georgiana Serban, quatrième tête de série, ou la Chinoise Zhuoma Ni Ma. Par ailleurs, la Canadienne Rebecca Marino amorcera la compétition mercredi en croisant le fer avec Oana Georgeta Simion, de la Roumanie. Marino a gagné les deux derniers tournois présentés au même endroit récemment.