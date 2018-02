Yanic Perreault vit toujours sa passion

Il semble que, pour Yanic Perreault, on peut retirer l’homme du hockey, mais pas le hockey de l’homme.

Après être revenu au Québec après avoir annoncé sa retraite, au terme de la saison 2007-2008, le Québécois n’a pu résister bien longtemps à l’appel du hockey.

En 2013, les Blackhawks de Chicago, équipe avec laquelle il avait passé sa dernière saison en carrière, l’ont contacté afin de savoir s’il souhaitait se joindre au personnel de développement des joueurs de l’organisation.

«J’ai tenté l’expérience pendant une demi-saison et, cette année-là, les Blackhawks ont très bien figuré. J’ai continué depuis et ça fait maintenant presque cinq ans que je suis avec l’organisation.»

Le Sherbrookois de 46 ans travaille donc depuis ce temps avec les jeunes attaquants de l’organisation, autant au niveau junior que ceux évoluant avec le club-école des Hawks, les IceHogs de Rockford.

Avec les pee-wee aussi

Mais ce qui amène Perreault à Québec cette semaine, ce ne sont pas ses fonctions d’entraîneur au développement des joueurs des Blackhawks. En fait, il est aussi l’entraîneur-chef du Mission de Chicago, l’équipe pee-wee classée numéro 1 aux États-Unis et pour qui son fils, Gabriel, évolue au poste d’attaquant.

«J’aime ça, j’ai toujours été impliqué dans le hockey mineur puisque mes quatre enfants y évoluent. L’important à cet âge est de les aider à s’amuser et ça me permet de passer beaucoup de temps en famille.»

Une carrière comme entraîneur professionnel n’est toutefois pas dans les cartons... pour l’instant.

«Pour le moment, pendant que mes enfants grandissent, je veux faire partie de leur vie et m’impliquer dans leurs activités sportives. Une fois qu’ils auront quitté la maison, on verra s’il y a des opportunités. »

Un monde différent

Juste avant de quitter pour Chicago, Perreault s’impliquait déjà beaucoup dans le hockey en Estrie. En 2013, il était venu au Tournoi pee-wee avec son fils Jacob et sa fille Liliane, qui évoluaient pour le Phoenix de Sherbrooke.

Maintenant qu’il vit l’expérience au sud de la frontière, il est à même de constater la différence entre le hockey mineur au Québec et celui aux États-Unis.

«À Chicago et aux États-Unis, le hockey est beaucoup plus géré par des intérêts privés ce qui fait que le coût est très élevé, ce qui est un désavantage, raconte-t-il. On est chanceux au Québec d’être supporté par les villes et d’avoir des glaces comme ça, même celles à l’extérieur. Aux États-Unis, on voyage aussi beaucoup. De notre côté, on joue en Ontario, au Michigan, au Minnesota ou au Missouri. C’est donc beaucoup d’engagements de la part des parents. »

À la surprise de plusieurs, d’ailleurs, le Mission s’est incliné en levée de rideau, lundi, face aux petits Sabres de Buffalo au compte de 2-1 en prolongation. Les jeunes joueurs de Chicago devront donc passer par le Pavillon de la Jeunesse s’ils espèrent faire comme leur entraîneur, en 1983, et remporter le Tournoi pee-wee.

Mises au jeu dans la LNH - Une adaptation constante pour les joueurs

Dans ses fonctions d’entraîneur au développement des joueurs des Blackhawks, Perreault est, évidemment, en charge d’aider les jeunes espoirs de l’organisation avec les mises au jeu. Pour lui, les nouvelles réglementations à ce sujet dans la Ligue nationale de hockey (LNH) ne changent pas grand-chose à sa façon d’enseigner ce qui a fait sa marque de commerce pendant 14 saisons.

D’ailleurs, Perreault voit déjà un assouplissement des arbitres dans la LNH face à ces mesures.

«Au début de l’année, ils étaient très stricts et on l’a vu dans les matchs hors-concours. Maintenant, on les sent un peu plus permissifs. Sur le plan technique, il faut s’ajuster chaque année. Peu importe les règles, le plus important est de compétitionner et de vouloir gagner ta mise au jeu. Si tu fais ça, tu as une bonne chance de la remporter.»

Pour lui, les nouvelles mesures dans la LNH avantagent toutefois peut-être un peu plus les plus grands joueurs.

« C’est sûr que si tu as des grands bras et des grandes jambes, tu as une plus grande portée. Par contre, sur les mises au jeu, il y a plusieurs autres aspects qui entrent en ligne de compte. Le "timing" est primordial, tu dois aussi être fort sur ton bâton, être en bonne position, bien pousser avec tes jambes... Bref, il y a beaucoup de petits détails qui sont importants.»

Les Hawks en terrain méconnu

Pour la première fois depuis son arrivée à Chicago en 2013, Perreault travaille avec une équipe des Blackhawks qui ratera vraisemblablement les séries éliminatoires.

La dernière fois que l’équipe a raté le bal printanier, c’était, justement, lors de sa dernière année en tant que joueur en 2007-2008.

«On n’est pas habitués de voir ça à Chicago. On a connu beaucoup de succès lors des cinq dernières années. Cette saison, on a échappé beaucoup de matchs qu’on aurait dû gagner, car on a de la misère à trouver le fond du filet. Malgré tout, les partisans continuent de appuyer notre équipe et on espère faire une remontée.»