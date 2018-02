Une leçon de résilience pour Chloé Dufour-Lapointe

Chloé Dufour-Lapointe aurait bien aimé ramener une autre médaille olympique à la maison, cette année, mais elle n’y est pas arrivée.

La jeune femme, qui a pris la 17e place en ski acrobatique aux Jeux olympiques de Pyeongchang, dimanche, a pourtant tout le talent du monde et la technique pour le laisser s’exprimer.

Mais une année chargée en émotions pour cette personne qui les vit très intensément l’aura ultimement empêchée d’accompagner sur le podium sa sœur Justine, médaillée d’argent.

L’athlète québécoise a échappé quelques larmes en conférence de presse, lundi, lorsqu’elle est revenue sur cette année compliquée, marquée par les problèmes de santé de sa mère, Johane.

«Dans n'importe quel scénario, je n’aurais pas imaginé les Jeux se passer ainsi, a-t-elle observé. Mais comme mes soeurs l’ont dit, on est tellement plus fortes aujourd’hui et j'ai tout donné ce que j'avais dans le ventre, hier.»

Bien que déçue de son résultat, Chloé Dufour-Lapointe ressentait aussi une sorte de fierté.

«Je suis fière parce que je me suis battue jusqu'à la toute fin. J'ai passé au travers de toutes les qualifications», a-t-elle souligné, avant de lancer un message de résilience.

«Je suis fière et surtout, je veux que les jeunes qui nous écoutent, présentement, sachent que ce n'est pas parce qu'on tombe une fois, deux fois, ou même trois fois, qu'il ne faut pas se relever, a-t-elle affirmé. J'espère inspirer toutes les personnes qui se battent dans la vie, peu importe quel est leur problème. Parce qu'il y a toujours une solution. C'est ce que j'ai fait tout au long des Jeux.»

«Parfois il faut un repos, mais ne lâchez pas et osez rêver.»

