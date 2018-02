Un trophée au nom de Martin St-Louis pour les joueurs sous-estimés

Après s’être associé à Patrice Bergeron le mois dernier, voilà que la Ligue de hockey midget AAA du Québec rend hommage à Martin St-Louis alors que le trophée de la 4e étoile portera désormais le nom de l’ancien joueur vedette du Lightning de Tampa Bay et des Rangers de New York.

Depuis la saison 1996-1997, la 4e étoile récompense annuellement le joueur sous-estimé qui ne reçoit pas la reconnaissance au même titre que les meilleurs hockeyeurs offensifs et défensifs du circuit de développement.

«C’est flatteur de se faire reconnaître comme ça. J’ai été chanceux depuis que je me suis retiré, j’ai eu de belles accolades, que ce soit mon chandail retiré à l’Université du Vermont, à Tampa. C’est flatteur de voir que le monde met en valeur ce que j’ai fait durant ma carrière», a souligné Saint-Louis, qui accompagne son fils Lucas – son deuxième – cette semaine à Québec dans le cadre du Tournoi pee-wee avec les Rangers Jr de MidFairfield.

À sa seule année midget AAA, Saint-Louis a compilé des statistiques phénoménales dans l’uniforme des Régents de Laval, inscrivant 29 buts et ajoutant 74 mentions d’aide, pour 103 points, en seulement 42 rencontres, ce qui lui a valu le championnat des pointeurs.

Un important tremplin

L’ancien hockeyeur, qui a fait mentir bien des détracteurs à son sujet au fil de sa carrière, se souvient bien de cette incroyable saison qui lui a ouvert les portes vers le hockey universitaire américain.

«Midget AAA, ça a été ma première année où ça m’a ouvert les yeux que j’étais capable de jouer et de me prouver contre tous les meilleurs joueurs au Québec après avoir joué dans la ligue du Montréal métropolitain. Ça m’a donné beaucoup de confiance et ça a été un beau tremplin pour ce qui est survenu après.»

«C’était à une époque où les petits joueurs de hockey avaient de la misère à faire ces équipes-là. J’ai été surpris de faire l’équipe. Pas que je ne pensais pas que je n’étais pas assez fort, mais parce que j’étais petit. En plus, on m’a nommé capitaine ! Ça m’a ébranlé un peu. Pour moi, c’était “wow, ils croient vraiment en moi” », a raconté le retraité de 42 ans, rappelant que l’éthique de travail et l’attitude sont des éléments essentiels dans le cheminement d’un athlète.

Au Temple de la renommée?

Même si St-Louis présente tous les critères requis pour effectuer son entrée au Temple de la renommée du hockey dès sa première année d’admissibilité en novembre prochain, ne comptez pas sur lui pour mousser sa candidature.

«C’est flatteur d’entendre son nom dans les discussions, mais c’est quelque chose sur lequel je ne m’arrête pas beaucoup. Je respecte le processus. Dave Andreychuk a attendu une dizaine d’années et il a marqué 600 buts dans la ligue. Ça ne changera jamais comment je vois ce que j’ai accompli», a répondu le gagnant de la coupe Stanley en 2004.

Une carrière prolifique

Gagnant de la coupe Stanley en 2004

2 trophées Art-Ross

1 trophée Hart

1 trophée Ted-Lindsay

Médaillé d’or aux Jeux de Sotchi en 2014

Joueur par excellence midget AAA en 1991-1992

Chandail retiré par l’Université du Vermont et par le Lightning de Tampa Bay.