Un nouveau trio de choc pour les Tigres

Les Tigres de Victoriaville sont présentement sur une lancée et l’unité formée de Maxime Comtois, Vitalii Abramov et Ivan Kosorenkov est au cœur de ces succès.

Depuis la fin du Championnat mondial junior, les trois ont cumulé pas moins de 63 points en 12 parties.

«On a vraiment eu une bonne chimie avec Abramov et Koso, les trois, on a été réunis et ça a cliqué tout de suite. Ça paraît présentement», observait Comtois, le weekend dernier.

«Cette ligne là avec Abramov et Kosorenkov... Max va devoir apprendre le russe bientôt, parce qu'il y a une belle chimie qui s'est installée entre les trois», a renchéri l’entraîneur Louis Robitaille.

Il a été question de ce redoutable trio, lundi, au «Magazine LHJMQ».

