Travis Lulay s'entend avec les Lions

Le quart-arrière Travis Lulay a conclu un contrat avec les Lions de la Colombie-Britannique en vue de la prochaine saison de la Ligue canadienne de football.

L’équipe en a fait l’annonce, lundi, sur son site web.

«Travis est un morceau important pour notre équipe, a indiqué l’entraîneur-chef Wally Buono, qui est également vice-président aux opérations football. Nous avons vu la saison dernière, quand nous avons fait appel à lui, qu’il peut encore être l’un des meilleurs quarts de notre ligue.»

Lulay en sera à une 10e saison avec les Lions.

L’an dernier, il a participé à six rencontres, complétant 121 de ses 165 passes pour des gains de 1693 verges. Lulay a réussi 10 touchés et été victime de sept interceptions. Jonathon Jennings a été le quart-arrière le plus utilisé par les Lions en 2017.