Sébastien Toutant veut se relever

Sébastien Toutant croyait avoir tous les éléments pour monter sur le podium lors de l’épreuve de slopestyle, mais la situation n’a pas tourné à son avantage. Le planchiste québécois souhaite maintenant un dénouement plus heureux à la compétition du big air, qui sera présentée dans une dizaine de jours.

Celui qu’on surnomme affectueusement «Seb Toots» avait la mine un peu déconfite à sa sortie de la piste de la station Phoenix. Et on peut le comprendre. Rien n’a fonctionné pendant la finale du slopestyle alors qu’il a été victime de quelques chutes qui ont bousillé ses chances de médaille. Il a terminé à la 11e et dernière place en finale.

«C’est difficile à digérer, car je voulais tellement bien faire aux Jeux. Il faut maintenant regarder devant moi et me concentrer sur le big air qui s’en vient», a indiqué Toutant.

Il sait qu’il aura du travail à faire sur le plan mental afin d’être fin prêt pour cette épreuve.

«On a quelques jours de congé avant le début des entraînements de big air et je crois que je vais en profiter pour sortir du village olympique, a-t-il souligné. Je vais tenter de me changer les idées un peu et de manger autre chose que la bouffe de cafétéria.»

«Je vais me préparer pour le big air comme si c’était une nouvelle compétition et essayer d’oublier celle du slopestyle. C’est un sport très difficile qu’on fait et c’est super dur de gagner chaque compétition.»

Au cours des derniers mois, Toutant a été aux prises avec des problèmes de dos qui ont affecté ses performances. Cependant, à son grand bonheur, il n’a pas été trop importuné par ce malaise durant l’épreuve de slopestyle.

«Lors des trois derniers mois, je me suis battu afin qu’il soit à 100 %, a confirmé Toutant. Je n’ai pas pu prendre part à toutes les compétitions de la Coupe du monde pour cette raison. Pendant que les autres planchistes s’entraînaient, je faisais des traitements de physiothérapie et j’étais dans le gymnase pour rétablir mon dos.»

«Je suis satisfait de la façon qu’il a répondu lors de ma première compétition aux Jeux et je n’ai pas senti de douleur.»

Moins de pression pour Parrot

Du côté du médaillé d’argent au slopestyle, Maxence Parrot, il ne se met pas de pression pour réaliser un doublé.

«Pour moi, je peux déjà dire mission accomplie, a souligné le planchiste de Bromont. Je vais encore faire de mon mieux et le résultat viendra avec.»

Au cours des dernières années, Parrot a réalisé plusieurs excellents résultats sur le circuit de la Coupe du monde. Dans sa préparation pour les Jeux de Pyeongchang, il a fini cinquième dans une compétition aux États-Unis après avoir dominé les qualifications.

Donc, il n’est pas impensable qu’il puisse remonter sur le podium dans une dizaine de jours s’il est en mesure de réaliser ses meilleurs sauts.