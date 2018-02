Olympiques: Nathan Smith termine loin derrière lors de la poursuite en biathlon

Le Canadien Nathan Smith s’est contenté du 54e rang de la poursuite masculine de 12,5 kilomètres en biathlon, lundi, lors des Jeux olympiques de Pyeongchang.

Le Français Martin Fourcade a décroché la médaille d’or grâce à un temps de 32 min 51,70 s. Il a devancé le Suédois Sebastian Samuelsson (33:03,70) et l’Allemand Benedikt Doll (33:06,80). Le compatriote de celui-ci, Simon Schempp (33:54,40), a fini cinquième, derrière le Norvégien Tarjei Boe (33:54,30).

Seul représentant de l’unifolié parmi les 60 concurrents en lice, Smith a conclu avec un chrono de 38:58,20 et plus de six minutes de retard sur le vainqueur.