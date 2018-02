Novak Djokovic continue sa descente au classement

L'ancien numéro un mondial, Novak Djokovic, qui vient de subir une opération au coude et qui n'a plus rejoué depuis sa tentative de retour aux Internationaux d'Australie après six mois d'arrêt, a de nouveau perdu une place au classement ATP, tombant en 14e position.

Handicapé depuis deux ans par une douleur au coude droit, le Serbe a finalement accepté de se faire opérer dans une clinique en Suisse. «Il semble que je suis sur la bonne voie d'un plein rétablissement», a écrit le joueur 30 ans, dans un message à ses supporters.

Éloigné des courts depuis son abandon lors des quarts de finale de Wimbledon, en juillet, le lauréat de douze trophées majeurs avait fait son retour mi-janvier aux Internationaux d'Australie. Six fois vainqueur de ce tournoi, il y avait été éliminé en 8e de finale par le Sud-Coréen Hyeon Chung, grimaçant de douleur à plusieurs reprises malgré un manchon autour du bras droit pour un meilleur maintien de son coude.

Le podium mondial du tennis reste lui inchangé, avec l'Espagnol Rafael Nadal toujours en tête, talonné par le Suisse Roger Federer, suivie du Croate Marin Cilic.

Le forfait de Grigor Dimitrov au tournoi de Sofia, dont il était tenant du titre, lui coûte une place au classement. Le Bulgare pointe désormais à la 5e position mondiale, désormais dépassé par l'Allemand Alexander Zverev.

Côté français, la victoire de Lucas Pouille dimanche au tournoi de Montpellier lui permet de gagner une place à l'ATP pour atteindre la 16e marche mondiale.

Les Canadiens Milos Raonic et Vasek Pospisil sont restés aux 31e et 85e rangs. Leurs compatriotes Denis Shapovalov (47e) a grimpé d'un échelon alors que Félix Auger-Aliassime (168e) a glissé d'une place.

Classement ATP au 12 février

Rafael Nadal (ESP) 9760 pts Roger Federer (SUI) 9605 Marin Cilic (CRO) 4960 Alexander Zverev (GER) 4450 (+1) Grigor Dimitrov (BUL) 4425 (-1) Dominic Thiem (AUT) 4060 David Goffin (BEL) 3400 Jack Sock (USA) 2880 Juan Martín Del Potro (ARG) 2815 Pablo Carreño (ESP) 2705 Kevin Anderson (RSA) 2620 Sam Querrey (USA) 2490 Stan Wawrinka (SUI) 2475 (+2) Novak Djokovic (SRB) 2470 (-1) Nick Kyrgios (AUS) 2395 (-1) Lucas Pouille (FRA) 2335 (+1) Tomáš Berdych (CZE) 2320 (-1) John Isner (USA) 2230 Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 2050 Albert Ramos (ESP) 1985 (+1)

Statu quo chez les femmes

Le sommet de la hiérarchie mondiale du tennis féminin reste inchangé lundi, en l'absence de tournois majeurs la semaine dernière, et au lendemain des quarts de finale de la Fed Cup, qui ne rapporte pas de points à la WTA.

La Danoise Caroline Wozniacki continue d'occuper le sommet de la hiérarchie mondiale, toujours suivie de la Roumaine Simona Halep et de l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Les Québécoises Eugenie Bouchard et Françoise Abanda sont restées, respectivement, 116e et 121e.

Classement WTA au 12 février