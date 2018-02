Marc Bergevin réalisera-t-il plus de deux transactions?

À deux semaines de la date limite des transactions, des joueurs des Canadiens de Montréal sont dans l’attente et les partisans retiennent leur souffle.

Que fera le directeur général Marc Bergevin pour améliorer sa formation à long terme? Personne ne le sait.

Chose certaine, le DG se déplace lui-même de New York à St. Paul au Minnesota pour épier des joueurs dans sa mire, tandis que ses recruteurs ne chôment pas non plus.

Combien de transactions Bergevin exécutera-t-il d’ici le 26 février : Une? Deux? Plus?

Quelques-uns de nos analystes se sont mouillés à «Dave Morissette en direct».

