LHJMQ : Maxime Comtois est le plus méritant

L’attaquant des Tigres de Victoriaville Maxime Comtois a été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, lundi.

En trois matchs, le patineur de 19 ans a récolté quatre buts et autant de mentions d’aide pour huit points, tout en affichant un différentiel de +6. Il a ainsi aidé les Tigres à prolonger à cinq leur séquence de victoires.

Comtois a inscrit un filet et une aide aux dépens des Foreurs de Val-d’Or, mercredi, avant de totaliser quatre points dans un gain de 8-4 contre le Drakkar de Baie-Comeau, deux jours plus tard. Samedi, le joueur d’avant a ajouté un but et une aide pour mener les Tigers vers un triomphe de 2-0 face aux Voltigeurs de Drummondville lors de la seconde partie de la Classique hivernale.

Le choix de deuxième tour, le 50e au total, des Ducks d’Anaheim en 2017 revendique 54 points, incluant 30 buts, en 41 rencontres cette saison.