Les Penguins sur une lancée

Les Penguins ont remporté sept de leurs dix derniers matchs et pointent maintenant au deuxième rang de la section Métropolitaine, tout juste derrière les Capitals.

Après avoir inquiété leurs partisans en début de campagne, il semble bien que les Penguins retrouvent leur erre d’aller et seront en mesure de bien faire de nouveau en séries.

«On joue du hockey plus inspiré depuis quelques temps, ça nous fait du bien», a observé Kristopher Letang, lundi à #LavoieDubé.

«On a eu beaucoup de succès, nos meilleurs joueurs jouent très bien, nos leaders sont en train de montrer la voie», a ajouté le défenseur québécois des Penguins.

Parlant de meneur d’hommes, Sidney Crosby a tout récemment inscrit son 400e but dans la LNH. Un but «de plombier», mais il n’y a plus rien que le numéro 87 peut faire pour surprendre Letang.

«Sidney est rendu un joueur capable d'exceller à tous les endroits sur la patinoire», a-t-il rappelé.

«Il trouve toujours des manières de marquer des buts, ce qui fait en sorte qu'il est vraiment spécial comme joueur», a ajouté Letang.

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessus.