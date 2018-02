Les Blue Jays retireront le numéro 32 de Roy Halladay

Les Blue Jays de Toronto retireront le numéro 32 du défunt lanceur Roy Halladay en marge de leur match inaugural de la saison 2018 prévu le 29 mars contre les Yankees de New York au Rogers Centre.

Halladay est décédé dans un écrasement d’avion le 7 novembre dernier et son chandail sera le deuxième à être retiré par l’organisation de la Ville Reine; Roberto Alomar avait eu droit à cet honneur lorsque son numéro 12 avait été immortalisé le 31 juillet 2011.

«Nous allons honorer la vie et la carrière de Roy Halladay lors d’une cérémonie d’avant-match pour l’inauguration de la saison», avaient déjà annoncé les Jays par le biais de leur compte Twitter environ trois semaines après la mort de l’ex-artilleur.

Celui-ci a conservé une fiche de 203-105 et une moyenne de points mérités de 3,38 dans le baseball majeur. Avec Toronto, il a maintenu un dossier de 148-76 et une moyenne de 3,43, récoltant au moins 20 victoires lors des campagnes 2003 et 2008. Récipiendaire de deux trophées Cy-Young, dont l'un dans l'uniforme des Blue Jays, Halladay a été invité huit fois à la classique des étoiles des grandes ligues.

Par ailleurs, les Phillies de Philadelphie - pour lesquels le droitier a joué - avaient décidé en décembre qu'aucun de leurs porte-couleurs ne portera le numéro 34 en 2018 afin d'honorer l'ex-lanceur.