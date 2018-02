Le chant du cygne pour Robichaud?

Pendant que les performances de Justine Dufour-Lapointe retenaient l’attention, Audrey Robichaud réalisait une performance à son goût. La question qu’il faut se poser: est-ce qu’on a assisté à sa dernière descente en carrière ?

La principale intéressée a donné certains indices à sujet après avoir récolté une neuvième place lors de la finale féminine des bosses au centre de ski Phoenix.

«Je ne sais pas comment je me sentais il y a quatre ou 12 ans après mes autres Jeux, a souligné Robichaud. Ce soir [hier], je me sentais tellement bien. C’est difficile à décrire, mais j’étais en paix dans ma tête.

«J’étais en haut. J’étais contente et je souriais. Je ne pense pas que je vais continuer après la saison actuelle, mais je ne veux pas me prononcer tout de suite. Je suis prête à passer à autre chose. L’avenir ne me fait pas peur même si je ne sais pas ce que je vais faire avec moi-même après ma carrière.

«Que je prenne ma retraite ou pas, je sais que je serai appuyée par ma famille, mon chum et mes amis.»

En finale, la skieuse québécoise a effectué deux descentes propres avant d’être éliminée lors de la deuxième étape éliminatoire.

«Je suis vraiment contente de mes deux descentes, a souligné Robichaud. J’ai connu un début de semaine difficile, mais je me construis une confiance à mesure que les jours avançaient. Ce soir [hier matin au Québec], j’ai été capable de mettre tous les morceaux du casse-tête ensemble.

«Je ne tente pas trop de m’attarder au résultat. L’important, c’est que j’ai bien skié. Aujourd’hui, je voulais que ça soit le party un peu et d’avoir du plaisir. J’étais plus que prête.»

Déveine pour Naude

Le Canada aurait pu réussir son deuxième doublé de la journée au centre de ski Phoenix, mais Andi Naude a craqué sous la pression.

Détentrice du premier rang au terme de la deuxième finale, l’athlète originaire de la Colombie-Britannique a bousillé ses chances de médaille en commettant une erreur d’inattention en haut de parcours. Elle n’a pas été en mesure de compléter sa dernière course.

«Ça ne s’est pas terminé comme je le souhaitais, a déclaré Naude avec les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qui est arrivé pour que je rate ma dernière descente parce que ce n’était pas la première fois que je me retrouvais dans cette position.

«Je n’ai pas tenté de changer quoi que ce soit dans mon approche. Il est possible que la nervosité ait été un facteur.»