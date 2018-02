La retraite pour Yann Danis

Le gardien de but québécois Yann Danis a annoncé sa retraite de la compétition, dimanche.

Ayant révélé ses intentions au site officiel de la Ligue américaine de hockey (LAH), le natif de Lafontaine a ainsi mis fin à une carrière de 12 saisons dans la LAH, lui qui a également évolué avec quatre organisations de la Ligue nationale. D’ailleurs, il a disputé six matchs avec le Canadien de Montréal pendant la campagne 2005-2006, réalisant un jeu blanc à sa première sortie, dans un gain de 2-0 contre les Thrashers d’Atlanta le 12 octobre 2005.

Au sein du circuit Bettman, Danis a conservé une fiche de 17-22-4, une moyenne de buts alloués de 2,79 et un taux d’efficacité de ,908, tout en réussissant trois blanchissages. Il a aussi porté l’uniforme des Devils du New Jersey, des Islanders de New York et des Oilers d’Edmonton.

Par ailleurs, l’homme de 36 ans n’a pas chaussé les patins en 2017-2018. Lors de la campagne précédente, il a participé à 25 joutes avec les IceCaps de St. John’s, présentant un dossier de 11-9-1, une moyenne de 2,99 et un taux de ,902. Dans la LAH, il a été invité trois fois à la classique des étoiles et a récolté 205 victoires, ce qui le place au 13e rang de l’histoire du circuit à ce chapitre.