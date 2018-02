La jalousie de Mike Babcock

Mike Babcock ne s’en cache pas : il aurait aimé participer aux Jeux olympiques d’hiver 2018 de Pyeongchang, qui ont cours présentement en Corée du Sud.

Le double médaillé d’or à la barre du Canada aux Jeux olympiques de Vancouver en 2010 et aux JO de Sotchi en 2014 a dit aux médias torontois lundi qu’il est jaloux des représentants de la sélection unifoliée qui auront la chance de défendre le titre nationale en Asie.

«Il n’y a pas de sentiments partagés, j’aurais aimé être là, je suis jaloux, je ne peux y croire, a déclaré l'entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto. J’ai regardé le plus d’événements possibles, c’est quelque chose d’incroyable. Si tu y es allé, tu veux y retourner.»

"If you've been there, you want to be there."#Leafs coach Mike Babcock says watching the #Olympics has him feeling jealous. pic.twitter.com/Y14kE7OzrH