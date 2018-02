Johnny Manziel a tenté de se soigner avec de l’alcool

Le célèbre joueur de football Johnny Manziel a souffert de dépression et tenté de combattre son mal en prenant de l’alcool, beaucoup d’alcool.

C’est ce que le principal intéressé a mentionné dans une entrevue accordée à l’émission matinale du réseau ABC, «Good Morning America», qui a été diffusée lundi.

«Je me soignais moi-même avec de l’alcool, a mentionné Manziel. Je pensais que ça me rendrait heureux en m’aidant à me sortir de la situation de désespoir dans laquelle je me trouvais.»

Ancien choix de premier tour (22e au total) des Browns de Cleveland au repêchage de 2014, Manziel n’a pas connu le succès escompté dans la NFL. Il a pris part à seulement 14 matchs, dont le dernier remonte à 2015.

Dans un trou noir...

Plus précisément, Manziel a reçu un diagnostic de troubles bipolaires, il y a un an, et prenait aussi des médicaments.

«Quand tu te réveilles le lendemain après une nuit où tu as bu beaucoup d’alcool, tout est parti, a poursuivi le jeune homme de 25 ans. Le liquide te donnant du courage et de l’euphorie n’est plus là et tu demeures là à regarder le plafond et tu retombes dans ta dépression. Tu reviens dans ce trou, un trou noir où tu es assis seul dans ta chambre à être dépressif et à penser à toutes les erreurs que tu as faites dans ta vie.»

Manziel accepte mal de ne pas avoir été en mesure de s’établir dans la NFL. Le Texan a encore l’occasion de jouer au football, lui dont les droits appartiennent aux Tiger-Cats de Hamilton, dans la Ligue canadienne. Il n’arrive toutefois pas à s’entendre avec cette équipe.