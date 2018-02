Demi-lune: Chloe Kim, championne à 17 ans!

L'Américaine Chloe Kim a remporté mardi la médaille d'or lors de l'épreuve de demi-lune en planche à neige aux Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud.

Elle est ainsi devenue la plus jeune de l'histoire chez les femmes, à 17 ans, à remporter une épreuve olympique de planche à neige.

La Chinoise Liu Jiayu et l'Américaine Arielle Gold ont respectivement gagné l'argent et le bronze. Aucune Canadienne ne participait à la finale.

En plus d'être spectaculaire à souhait, Kim a également fait parler d'elle sur les réseaux sociaux pour avoir «tweeté» entre ses deux descentes.

Voici d'ailleurs le «tweet» en question :

Wish I finished my breakfast sandwich but my stubborn self decided not to and now I'm getting hangry