D’autres galas de boxe prévus en Mauricie

Devant le succès connu le week-end dernier à Shawinigan, l’entreprise Eye of the Tiger Management ne cache pas que d’autres soirées de boxe devraient avoir lieu dans cette région dans l’avenir.

«C’était au-delà de mes attentes, a indiqué le promoteur Camille Estephan, joint lundi par l’Agence QMI. En Mauricie, on a Shawinigan, on a Trois-Rivières, on pourrait présenter un ou deux galas par année là-bas. Pourquoi pas?»

Vainqueur face à Alexis Santos samedi soir au Centre Gervais Auto, Simon Kean (13-0-0, 12 K.-O.) devrait ainsi pouvoir se battre à nouveau devant ses partisans, qui étaient environ 3500 à s’être déplacés à Shawinigan.

«Simon a quelque chose à offrir et il est de plus en plus alléchant pour des adversaires potentiels», a par ailleurs souligné Estephan.

Déjà, depuis la victoire de samedi soir, le téléphone sonne et Estephan a eu de nouvelles discussions à propos de prochains défis pour Kean. Adam Braidwood représente un adversaire potentiel tout comme le champion canadien Mladen Miljas.