Colton Sceviour s'entend avec les Panthers

L’attaquant Colton Sceviour a signé une prolongation contractuelle de trois ans avec les Panthers de la Floride, a-t-il été annoncé lundi.

D’après le réseau TSN, le hockeyeur de 28 ans touchera en moyenne 1,2 million $ par campagne.

Sceviour a récolté sept buts et autant de mentions d’aide pour 14 points en 46 matchs cette saison. L’Albertain domine par ailleurs les joueurs d’avant de sa formation avec 43 tirs bloqués.

«Colton est un gros travaillant et un athlète polyvalent qui a assumé un rôle primordial dans nos succès en infériorité numérique, a commenté le directeur général Dale Tallon. En vertu de son éthique de travail, son dévouement, son niveau de compétitivité et son caractère, il mérite cette nouvelle entente. Il est un membre important de notre équipe sur la glace et dans la chambre, maintenant et pour l’avenir.»

En carrière, l’ancien des Stars de Dallas compte 100 points, dont 44 filets, en 296 rencontres du calendrier régulier de la Ligue nationale.