Bud Norris se joint aux Cardinals

Les Cardinals de St. Louis ont conclu une entente d’un an d’une valeur de 3 millions $ avec le lanceur Bud Norris, lundi.

Selon le site «The Athletic», le tout sera officialisé après des examens médicaux.

Surtout utilisé comme releveur en 2017, Norris a évolué avec les Angels de Los Angeles, affichant un dossier de 2-6 et une moyenne de points mérités de 4,21, en plus de réaliser 19 sauvetages. Ayant effectué trois départs, l’artilleur a concédé 27 buts sur balles et réussi 74 retraits sur des prises en 62 manches.

Le droitier de 32 ans a amorcé sa carrière dans le baseball majeur en 2009 et a joué pour six organisations. Il a maintenu une fiche de 64-84 et une moyenne de 4,49.