Un igloo dans sa cour pour regarder les matchs du CH!

Publié aujourd'hui à 09h23

Mis à jouraujourd'hui à 09h29

Derek Parker, un père de famille de Brossard, vient probablement de redéfinir le mot «épique».

Inspiré par une vidéo sur le web, Papa Parker s’est amusé à construire un château de glace de 30 pieds x 12 pieds dans sa cour...pour regarder les matchs des Canadiens de Montréal!

Oui, vous avez bien lu. Chez les Parker, le hockey ça se passe dans un igloo.

Durant trois semaines, du 14 décembre 2017 au 6 janvier 2018, l’homme de 45 ans aura utilisé 568 blocs de glace et 105 chaudières d’eau pour assembler sa forteresse. Un projet de plus de 100 heures de travail qu’il a réalisé entièrement seul. Le palais glacé qui devait, à l’origine, être un terrain de jeu pour ses ados s’est vite transformé en bar sportif pour lui et ses proches.

À l’intérieur, on retrouve un bar, deux télés, une lumière de but, des bancs et même un foyer au gaz propane pour se réchauffer. Avec une température interne avoisinant le 0 degré Celsius, même s’il fait -10 Celsius à l’extérieur, on a le luxe d’être confortable dans le château glacé.

Depuis un mois, chaque soir de match, c’est de la folie. Ses amis et voisins font la file pour s’assurer d’une place. Des dizaines de curieux ont même tenté de le contacter via Facebook pour passer une soirée dans le déjà légendaire «Ice Castle»...

Derek Parker, merci d’avoir fait ma soirée!