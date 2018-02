Mauvaise nouvelle pour Jack Eichel

L’attaquant des Sabres de Buffalo Jack Eichel a subi une blessure à une cheville durant le match de samedi contre les Bruins de Boston et sera à l’écart du jeu pour une période indéterminée.

Voyez l'incident dans la vidéo, ci-dessus.

La formation a annoncé le tout par l’entremise de son compte Twitter, dimanche.

Le joueur de centre est rentré au vestiaire par ses propres moyens, mais en douleur en première période de la rencontre remportée au compte de 4-2 par les siens.

En vertu de cette longue absence, les Sabres pourraient devenir de sérieux aspirants au dernier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH); la formation de l’État de New York occupait l’avant-dernière place avant d’affronter l’Avalanche du Colorado dimanche et détenait une avance de six points sur les Coyotes de l’Arizona.

Le hockeyeur de 21 ans a totalisé 22 buts et 31 mentions d’aide pour 53 points en 55 parties cette saison.

Pour pallier l’absence d’Eichel, les Sabres ont rappelé Nicholas Baptiste des Americans de Rochester, dans la Ligue américaine. Il a amassé 18 points, dont sept filets, en 36 parties cette saison avec le club-école.