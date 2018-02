Logan Couture s’occupe des Ducks

En plus de marquer en tirs de barrage, Logan Couture a obtenu deux points et les Sharks de San Jose ont défait les Ducks 3-2, dimanche à Anaheim.

Couture et Joe Pavelski ont été les seuls marqueurs de la séance de tirs au but. Les deux tireurs des Ducks, Adam Henrique et Rickard Rakell, ont fait chou blanc.

Cette défaite est un peu cruelle pour le gardien John Gibson, qui a réalisé 37 arrêts en 65 minutes de jeu avant de faillir en fusillade.

Martin Jones a pour sa part bloqué 25 des 27 tirs dirigés vers lui.

Couture a inscrit le premier filet des Sharks, en milieu de troisième période, avant de mettre la table pour la réussite de Timo Meier, qui a permis aux siens de forcer la tenue de la prolongation.

Ondrej Kase et Cam Fowler ont fait bouger les cordages pour les Ducks en temps réglementaire.