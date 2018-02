Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 10 février 2018.

Résultats

Buffalo 4 – BOSTON 2

– BOSTON 2 Ottawa 3 – TORONTO 6

Nashville 3 – MONTRÉAL 2 (tirs de barrage)

– MONTRÉAL 2 (tirs de barrage) Los Angeles 3 – TAMPA BAY 4

New Jersey 1 – COLUMBUS 6

Philadelphie 4 – ARIZONA 3 (tirs de barrage)

– ARIZONA 3 (tirs de barrage) Chicago 0 – MINNESOTA 3

Colorado 1 – CAROLINE 3

Edmonton 4 – SAN JOSE 6

Cinq points pour Marner

Le trio composé de Mitch Marner (2B, 3A), Patrick Marleau (1B, 2A) et Nazem Kadri (1B, 1A) ont obtenu 10 points pour permettre aux Maple Leafs de remporter une quatrième victoire consécutive au Air Canada Centre.

Marner est devenu le premier joueur des Maple Leafs à obtenir au moins cinq points dans une partie depuis Tomas Kaberle en octobre 2009.

La performance de cinq points de Marner est la deuxième du genre en deux jours après celle de Mathew Barzal (Islanders), la veille. Connor McDavid (Oilers), avait également réussi pareil exploit cette semaine.

Barzal (3x), McDavid et Marner ont tous 21 ans et moins et leurs cinq performances de 5 points cette saison sont le plus grand nombre en une campagne depuis 1992-1993 (Pavel Bure, Mike Ricci, Robert Reichel, Michael Nylander et Owen Nolan).

Blanchissage pour Dubnyk et record pour le Wild

Devan Dubnyk a réalisé 44 arrêts pour réaliser son quatrième jeu blanc cette saison pour aider le Wild à porter à 12 leur séquence de matchs avec au moins un point à domicile; un record d'équipe.

Le Wild est l’une des six équipes cette saison à réaliser une séquence d’au moins 10 matchs avec au moins un point à domicile.

Il s’agit du deuxième blanchissage de plus de 40 arrêts de la carrière de Dubnyk. Il s’agit du 28e jeu blanc de sa carrière.

Dubnyk et Tuukka Rask (14) ont réalisé le plus de jeux blancs depuis le début de la saison 2015-2016.

Le Lightning retire le numéro 4 de Lecavalier

Le Québécois Vincent Lecavalier a vu son numéro 4 retirer par le Lightning, rejoingnant ainsi celui de son ancien coéquipier Martin St-Louis dans les hauteurs du Amalie Arena.

Steven Stamkos (1B, 1A) a amassé deux points et la formation floridienne a défait les Kings, 4-3. Andrei Vasilevskiy a réalisé 44 arrêts, un sommet cette saison pour lui, pour obtenir le gain.

Victoires cruciales pour les Flyers, les Blue Jackets et les Hurricanes

Nolan Patrick a marqué le but décisif en tirs de barrage pour permettre aux Flyers de vaincre les Coyotes. La formation de la Pennsylvanie est maintenant au troisième rang de la section Métropolitaine.

Michael Neuvirth a remplacé Brian Elliott, blessé, lors de la fusillade, faisant de lui le premier gardien à réaliser cela.

Brock McGinn a marqué à deux reprises et Cam Ward a réalisé 29 arrêts pour permettre aux Hurricanes de surpasser les Islanders en tant que deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est.

Artemi Panarin, Oliver Bjorkstrand, Seth Jones et Boone Jenner ont tous amassé deux points pour permettre aux Blue Jackets de marquer six buts et de mettre fin à une séquence de cinq défaites.

