L'Inter retrouve le podium

Le jeune Français Yann Karamoh, 19 ans, a marqué dimanche le but victorieux de l'Inter Milan contre Bologne (2-1) dès sa première titularisation par l'entraîneur Luciano Spalletti, permettant à son club de retrouver le podium de Serie A après la 24e journée.

Naples reste leader après son succès 4-1 devant la Lazio grâce notamment à un nouveau but Jose Callejon, et compte donc toujours un point de plus que les sextuples champions en titre, la Juventus Turin, vainqueur sur le terrain de la Fiorentina 2-0 grâce notamment au 14e but d'Higuain en Serie A.

Concernant Karamoh, Spalletti a estimé qu'il «a bien joué, mais par moments, ça lui arrive de prendre une pause et cela peut devenir difficile pour nous si nous perdons la possession de la balle», histoire de tempérer l'enthousiasme autour du jeune buteur transféré de Caen l'été dernier.

«Il est encore jeune, donc il peut facilement être un peu déprimé, mais il a aussi un feu incroyable en lui. Pour résumer, il doit encore grandir», a ajouté l'entraîneur de l'Inter, désormais troisième de la Serie A grâce à ce but décisif de Karamoh.

C'est Eder qui a montré la voie, dès la 2e minute, mais Bologne a égalisé par Rodrigo Palacio (25), à la suite d'une mauvaise relance de Miranda.

La Roma double la Lazio...

C'est le 13e succès de la saison pour l'Inter, mais le premier depuis deux mois, après cinq matches nuls d'affilée. Les nerazzurri comptent donc un point d'avance sur l'AS Rome qui a écrasé 5-2 les promus de Benevento grâce notamment à un doublé du jeune Turc Cengiz Under, 20 ans.

Les hommes de Luciano Spaletti débuteront la semaine européenne en tête du peloton des «autres», avec 48 points, bien loin des intouchables de Naples (63 pts) et de la Juventus (62).

Outre l'Inter, la Roma a réalisé l'autre bonne opération du jour puisque elle a non seulement doublé l'autre club de la capitale, la Lazio, mais occupe la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.

Dans les autres matches du jour, la hiérarchie n'a pas été bousculée puisque la Sampdoria de Gênes (6e) a battu 2-0 le Hellas Vérone, plus que jamais relégable, soit le même score que pour le Torino face à l'Udinese.

La seule victoire à l'extérieur est venue du Genoa, 1-0 sur le terrain du Chievo Vérone, alors que Sassuolo et Cagliari ont fait du surplace (0-0).

Vendredi, les Bianconeri avaient fait le nécessaire chez la Fiorentina (2-0), grâce à Bernardeschi et Higuain, lors d'un match marqué par un nouvel épisode douteux du feuilleton de l'assistance vidéo.

Samedi, l'AC Milan a renoué avec la victoire grâce un doublé de Cutrone sur la pelouse de la SPAL (4-0), après deux matches nuls.