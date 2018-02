Les Colts embauchent finalement Frank Reich

À défaut d’avoir mis la main sur Josh McDaniels, les Colts d’Indianapolis ont embauché Frank Reich à titre d’entraîneur-chef, dimanche.

Le réseau NFL Network a rapporté le tout en après-midi, précisant que l’ancien coordonnateur offensif des Eagles de Philadelphie avait accepté un contrat de cinq ans avec son nouvel employeur. L’entente devrait d’ailleurs être signée prochainement selon la même source. Les Colts ont finalement confirmé l'embauche avant le début de la soirée.

