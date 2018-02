Le trophée qui manquait au tableau de chasse de Maxence Parrot

«C’est mission accomplie pour moi.»

Maxence Parrot a effectué une belle remontée pour décrocher dimanche une médaille d’argent à l’épreuve de slopestyle en surf des neiges aux Jeux olympiques d’hiver 2018 de Pyeongchang.

On connaissait déjà tout le talent du Québécois avec ses cinq médailles d’or aux X-Games, mais disons que cette deuxième place sous les couleurs du Canada en Corée du Sud couronne la carrière du planchiste de 23 ans.

«C’est quelque chose de plus dans ma carrière, a déclaré Parrot en conférence de presse, lundi. Oui, j’ai plein de médailles des X-Games, mais il me manquait celle-là.»

Une judicieuse décision aura possiblement amélioré le sort de Parrot lors de sa dernière descente.

«Les conditions, ce n’était vraiment pas facile avec le vent. Ce n’était pas la descente que j’avais planifiée, mais après avoir tombé lors de mes deux premières, il a fallu que j’ajuste mes sauts. Je l’ai jouée un peu plus conservateur.»

Cette médaille, c’était la première du Canada aux JO 2018... en même temps que la médaille de bronze de Mark McMorris, monté sur le même podium que Parrot.

«Moi et McMorris, on a eu les premières médailles du Canada, a corrigé le Québécois. C’est un honneur.»

La double inspiration McMorris

Parrot a obtenu le meilleur résultat canadien au slopestyle masculin, mais l’histoire de McMorris a de quoi de très particulier, en ce sens qu’onze mois auparavant, l’athlète de Regina fonçait dans un arbre lors d’une sortie avec des amis à Whistler en Colombie-Britannique et subissait des blessures presque létales : mâchoire fracturée, rupture de la rate, fractures au pelvis et à des côtes en plus d’un affaissement du poumon gauche.

Deux opérations lui ont sauvé la vie. De retour en force, McMorris décroche à Pyeongchang la deuxième médaille de bronze olympique de sa carrière. C’est une double inspiration pour les jeunes athlètes canadiens qui le regardent, en quelque sorte.

«Double-double de chez Tim Horton’s! a ri le planchiste saskatchewannais, en référence au café de cette chaîne de restauration rapide canadienne. C’est un sentiment spécial. Je suis content de mon rôle et d’avoir pu résister à la pression pour accéder au podium pendant que tout le monde me regardait.

«Je suis pas mal certain que beaucoup de monde au Canada a eu beaucoup de plaisir. J’ai reçu beaucoup de textos et vidéos d’amis qui devenaient fous devant la télé et appréciaient la vie.»