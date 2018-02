Le FC Barcelone maladroit

Le FC Barcelone a concédé un deuxième nul consécutif en championnat d'Espagne dimanche contre Getafe (0-0), laissant revenir à seulement sept longueurs l'Atletico Madrid, son dauphin, à l'issue de la 23e journée de Liga.

Après avoir arraché un bon nul le week-end dernier dans le derby contre l'Espanyol (1-1), le Barça a cette fois concédé un partage des points frustrant au Camp Nou, malgré la titularisation de ses vedettes Lionel Messi, Luis Suarez et Philippe Coutinho, et le retour de blessure d'Ousmane Dembélé en fin de match.

Soit quatre points dilapidés par rapport à l'Atlético en deux journées et une avance qui fond dangereusement pour le club catalan (1er, 59 pts). L'«Atleti» est deuxième (52 pts), le Real Madrid troisième (42 pts, un match de moins) et Valence quatrième (40 pts) avant le derby contre Levante en soirée.

«Nous avons manqué de fraîcheur en première période et de continuité dans le jeu, a déploré l'entraîneur barcelonais Ernesto Valverde en conférence de presse. Cette Liga va nous coûter encore beaucoup de sueur.»

Évidemment, le Barça reste invaincu en championnat d'Espagne et l'important cette semaine était sans doute la qualification obtenue jeudi pour la finale de la Coupe du Roi, programmée le week-end du 21 avril contre Séville.

La course au titre relancée?

Reste que ces deux nuls en Liga, au bout d'un rude enchaînement de matches depuis début janvier, traduisent un certain essoufflement de l'équipe de Valverde, jusque-là irrésistible.

La semaine prochaine, les Barcelonais vont enfin avoir quelques jours pour souffler, avec en tête le huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea (20 février). Et le choc contre l'Atlético, le 4 mars pour la 27e journée, pourrait bien relancer une course au titre qui semblait pliée...

Le Barça ne pourra pas dire qu'il n'était pas prévenu: le match aller à Getafe avait déjà été très compliqué (victoire 2-1 au forceps) et le club de la banlieue de Madrid a présenté un bloc solide dimanche face à une équipe catalane fatiguée et diminuée par les absences.

«C'était notre troisième match en l'espace d'une semaine, a souligné Valverde. Peut-être qu'il a manqué une étincelle.»

Pour l'occasion, Barcelone a été contraint de reconstruire sa charnière centrale, habituelle rampe de lancement de ses offensives: Samuel Umtiti était suspendu, Gerard Piqué souffrait d'un genou et Thomas Vermaelen ne devrait reprendre que la semaine prochaine.

Dembélé, retour poussif

L'entraîneur Ernesto Valverde a donc dû improviser en offrant une première titularisation à la recrue colombienne Yerry Mina, associée au latéral français Lucas Digne, réinventé défenseur central. Ce duo inédit n'a pas démérité, notamment Digne, très propre.

Mais pour le reste, le match a été fermé, tendu et peu emballant, sans occasions franches en première période. Et après la pause, malgré les tentatives lointaines de Philippe Coutinho (50e, 58e), le gardien Vicente Guaita était impeccable dans la cage de Getafe.

Valverde a alors tenté de faire la différence en lançant à l'heure de jeu le capitaine Andrés Iniesta et l'ailier français Dembélé, qui revenait tout juste de blessure. Mais ce dernier, poussif, a beaucoup gâché et tenté sans succès de déborder la défense.

Au fil des minutes, le Barça est devenu de plus en plus nerveux, à l'image du pointu de Suarez au ras du poteau (56e), ou la tête de Yerry Mina qui a frôlé le cadre (77e). Et Guaita a sorti la balle de match sur une tête de Suarez à bout portant (90e+1).