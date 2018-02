Judo: Antoine Valois-Fortier prend le cinquième rang à Paris

L’Olympien Antoine Valois-Fortier s’est classé cinquième au Grand Chelem de Paris, dimanche en France, dans la catégorie des moins de 81 kg. Le judoka québécois a subi une défaite crève-coeur lors de son combat pour la troisième place contre le Géorgien Nugzari Tatalashvili.

«En finale pour le bronze, j’ai réussi à marquer à deux reprises, mais ils ont enlevé le point chaque fois. J’ai peut-être manqué de jus à la fin et il a été capable de me marquer en temps supplémentaire.

C’est une cinquième place qui me laisse un goût amer. Je pensais vraiment être en mesure de me rendre en finale aujourd’hui», a commenté Valois-Fortier.

«J’ai eu l’impression de marquer deux fois et finalement, ils n’ont pas donné les points et ça m’a peut-être déconcentré dans le sens que je me suis mis à regarder les arbitres et j’étais un peu confus, donc la séquence d’après, je n’étais pas assez concentré et il m’a marqué.»

Après avoir éliminé le Turc Vedat Albayrak en lui faisant prendre trois pénalités et le Belge Matthias Casse par ippon à ses deux premiers combats préliminaires, il a également remporté son duel de quart de finale grâce à un waza-ari contre le

Néerlandais Frank De Wit dans un combat qui a duré plus de six minutes. Valois-Fortier, de Beauport, s’est ensuite incliné en demi-finale contre le Japonais Fujiwara.

De son côté, Zachary Burt (-90 kg) a fait une victoire et une défaite. Il a d’abord gagné son duel contre le Brésilien Eduardo Bettoni par waza-ari, puis il s’est incliné contre l’Espagnol Nikoloz Sherazadishvili par ippon. Burt a donc pris le neuvième rang de sa catégorie.

Étienne Briand (-81 kg) a été éliminé dès le premier tour contre Portuguais Anri Egutidze par ippon. Louis Krieber-Gagnon (-90 kg) a subi le même sort, mais il a quant à lui été battu par waza-ari contre le Français Ibrahim Keita.

Dans la catégorie des moins de 70 kg, Alix Renaud-Roy et Emily Burt ont subi la défaite dès le début de la journée et n’ont pas obtenu de classement.