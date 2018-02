Hugo Houle dans le top 15 en Espagne

Hugo Houle a pris le 15e rang de la Classique d’Almeria, une course de cyclisme sur route d’un jour qui commençait à Almeria et qui se terminait à Roquetas de Mar, en Espagne, dimanche.

Nouveau membre de l’équipe professionnelle Astana Pro Team, le Drummondvillois a parcouru la distance totale de 185,1 kilomètres en 4 h 35 min 28 s.

La course a été gagnée par l’Australien Caleb Ewan, devant le Néerlandais Danny Van Poppel et le Belge Timothy Dupont.

«Aujourd’hui [dimanche] a été une course très différente et qui convenait davantage aux sprinteurs. Sept coureurs ont pris l’avantage de la course, mais le peloton restait toujours en contrôle. Au final, il y a eu un sprint et puisque nous n’avions aucun cycliste spécialisé naturellement dans le sprint, c’était impossible d’obtenir un excellent résultat. C’était tout de même une bonne course pour nous», a déclaré le directeur sportif de l’équipe Astana Bruno Cenghialta.

Samedi, Houle avait entamé sa saison avec une 91e place au Tour de Murcie, également en Espagne, lorsqu’il avait enregistré un temps de 6:12:39 et qu’il avait vu son compatriote Luis Leon Sanchez être sacré champion.