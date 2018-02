Gallagher fatigué d'entendre parler de «P.K.»

Il semble de plus en plus évident à la lumière du match contre les Predators que Brendan Gallagher et P.K. Subban ne sont pas deux individus à inviter au même souper.

Questionné sur ses multiples altercations avec son ancien coéquipier durant la rencontre, le petit attaquant n'a rien fait pour éteindre les rumeurs, faisant allusion à une démarche égocentrique du flamboyant défenseur.

«Ce n’était que des bonnes batailles. Il était en train de parler, en train de faire ce qu’il fait. Mais, comme j’ai dit, je ne sais pas pourquoi on parle de lui. C’est ce qu’il veut. Il est arrivé et il a voulu que ce soit à propos de P.K. Subban.»

«Tu peux le laisser parler toute la soirée à propos de lui-même. Je suis sûr qu’il vous donnera assez de contenu. Mais je ne vous aiderai pas avec ça», a-t-il ajouté.

Entendez ses commentaires dans la vidéo ci-dessus.