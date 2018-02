Félix Auger-Aliassime gagne le double à Budapest

Le Québécois Félix Auger-Aliassime et son partenaire espagnol Nicola Kuhn ont remporté la finale du double au tournoi Challenger de Hongrie, dimanche à Budapest, s’imposant 2-6, 6-2 et 11-9 contre les frères croates Marin et Tomislav Draganja.

Auger-Aliassime a ainsi réalisé une première en soulevant un trophée dans le cadre d’une compétition Challenger en duo. En simple, il avait été couronné à Lyon et à Séville, l’an dernier.

Par ailleurs, l’athlète de 17 ans pourrait se servir de cette victoire comme tremplin, lui qui prendra part à son premier événement de l’ATP en carrière cette semaine, à Rotterdam. Il a reçu un laissez-passer pour ce tournoi de la série 500.

Aux côtés de Kuhn, qui avait perdu la finale du simple aux mains du Canadien Vasek Pospisil quelques minutes plus tôt, le Québécois a réalisé deux bris en cinq occasions lors de ce duel de 1 h 07 min.

Les vainqueurs ont concédé leur service deux fois et ont été dominés 54-50 au chapitre des points enlevés.