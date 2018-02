Dwane Casey obtient sa 300e victoire chez les Raptors

L’entraîneur-chef Dwane Casey a savouré le 300e triomphe de sa carrière avec les Raptors de Toronto, dimanche à Charlotte, grâce à un gain de 123-103 aux dépens des Hornets.

L’homme de 60 ans, qui est à la barre du club depuis 2011-2012, compte 353 victoires dans la NBA, lui qui a dirigé les Timberwolves du Minnesota entre 2005-2006 et 2006-2007.

DeMar DeRozan, C.J. Miles et Jonas Valanciunas ont amassé respectivement 25, 24 et 21 points pour les visiteurs. Le premier d’entre eux a ajouté huit mentions d’assistance. Kyle Lowry, Serge Ibaka et Fred VanFleet ont tous inscrit au moins une dizaine de points.

La formation de la Ville Reine a remporté un cinquième affrontement consécutif. Avant le duel opposant les Cavaliers de Cleveland aux Celtics de Boston plus tard en journée, elle partageait le sommet de l’Association de l’Est avec ses rivaux du Massachusetts.

Dans le camp des perdants, qui ont échappé leurs quatre plus récentes rencontres, Kemba Walker a été le plus efficace en attaque avec 23 points. Dwight Howard en a totalisé 17, en plus de récupérer 13 rebonds.