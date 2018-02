Basic sacré à Sofia

Le Bosnien Mirza Basic, issu des qualifications et tombeur du favori, le Suisse Stan Wawrinka, en demi-finales, a remporté son premier tournoi ATP, dimanche à Sofia, en s'imposant à sa première finale sur le circuit.

Basic, âgé de 26 ans et seulement 129e mondial, a battu le Roumain Marius Copil (93e) 7-6 (6), 6-7 (4), 6-4.

À Sofia, Basic est aussi devenu le premier qualifié à remporter un titre ATP depuis Peter Gojowczyk à Metz en 2017, tout en étant le second représentant de Bosnie-Herzégovine à soulever un trophée sur le circuit principal après son compatriote Damir Dzumhur, titré à deux reprises l'an passé.

Dans une finale inédite, les deux joueurs ont fait admirer leur puissance au service (12 as pour Basic et 19 pour Copil) tout en montrant leur dextérité au filet. Les spectateurs ont aussi eu droit à de très beaux points, en particulier lors d'un premier set très serré et indécis.

Basic va aussi entrer dans le top 100 mondial, à la 76e place.