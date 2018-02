Vasek Pospisil passe en finale

Le Canadien Vasek Pospisil a disposé du Serbe Nikola Milojevic en trois manches de 7-5, 4-6 et 6-4, samedi à Budapest, en demi-finale du tournoi Challenger de Hongrie.

S’il souhaite décrocher son deuxième titre de la saison au sein du circuit Challenger et son septième en carrière, le Britanno-Colombien devra venir à bout de l’Espagnol Nicola Kuhn en finale. Celui-ci évolue en double aux côtés du Québécois Félix Auger-Aliassime lors de la compétition hongroise et est classé 237e au monde.

Deuxième tête de série en simple, Pospisil a eu besoin de 2 h 12 min pour vaincre le huitième favori et détenteur du 182e rang de l’ATP. Il a dominé 7-4 au chapitre des as, tandis que Milojevic a commis huit doubles fautes. Le représentant de l’unifolié – 85e joueur au classement - en a totalisé quatre, en plus de remporter 101 des 193 points disputés.

Le vainqueur a réussi quatre bris en 13 occasions, alors que son opposant a pris son service trois fois en quatre chances.